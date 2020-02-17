В Оперный театр Екатеринбурга из Парижа за четыре миллиона привезли гигантскую арфу

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:29:00+03:00

Ее вес - 40 килограммов, а сделана она из золота

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У театра Оперы и балета в Екатеринбурге появился новый жилец - золотая концертная арфа Ориана Голд, созданная руками французской фирмы Camac Harps. Стоимость инструмента - почти четыре миллиона, а доставили ее в столицу Урала с помощью специальной фуры.

- В линейке арф модель Ориана Голд - лучшая. Это действительно золотая арфа по всем характеристикам. Она обладает роскошным, великолепным, объемным звуком, - рассказали в пресс-службе Оперного театра.

Но золотая арфа не только самая лучшая по звучанию, но и самая крупная и тяжелая. Ее вес составляет 40 килограммов. Красавицу удалось доставить в оркестр благодаря проекту Министерства культуры РФ. А вот ее предшественницу коллектив театра решил отдать в Уральский музыкальный колледж.

ИСТОЧНИК KP.RU