2020-02-13T08:50:54+03:00
Общество

Организаторы Универсиады – 2023 объявили шорт-лист талисманов соревнований

В опросе приняли участие 68 278 человек, которые определили 12 популярных героев
Олег ГАЛИМОВ
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Главный символ Универсиады выберут в третьем этапе всенародного голосования, он продлится до 31 мая 2020 годаГлавный символ Универсиады выберут в третьем этапе всенародного голосования, он продлится до 31 мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте Универсиады – 2023, которая пройдет в Екатеринбурге, завершился первый этап голосования по выбору талисмана. Всего в опросе приняли участие 68 278 человек, которые определили 12 популярных героев.

В их число вошли: бурый медведь, северный олень, енотовидная собака, черный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, ящерица, а также собирательные образы «серебряное копытце» и «малахит».

- Работа по визуализации талисмана продолжается. Студенты-дизайнеры художественных ВУЗов России доработают образы выбранных персонажей и представят версии героев с атрибутами и выбранными характерами до 31 марта 2020 года, - сообщают организаторы Универсиады.

Во втором туре голосования трех лучших персонажей выберет жюри, в состав которого войдут деятели культуры и искусства, родившиеся в Екатеринбурге. Затем над тремя персонажами поработают мультипликаторы и создадут 3-D модель, придумают имя и биографию.

Главный символ Универсиады выберут в третьем этапе всенародного голосования, он продлится до 31 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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