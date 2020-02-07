2020-02-07T18:05:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге простились с легендарным полковником полиции и членом Союза журналистов

Олег Чернов умер на 91-м году жизни
Алина СУРИНА
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Фото: предоставлено В.Н. ГорелыхФото: предоставлено В.Н. Горелых
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В Екатеринбурге простились с легендарным полковником полиции и членом Союза журналистов. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Попрощаться с офицером пришли его родные и ветераны службы уголовного розыска. По поручению начальника Главного управления генерал-майора полиции Александра Мешкова делегацию от главка возглавлял полковник Андрей Карюшин.

- От нас ушел талантливый человек, посвятивший всю свою жизнь на благо Отечества. Все, кому довелось служить с Олегом Владимировичем отмечают его как компетентного и принципиального руководителя, - сказал полковник в отставке Сергей Зверев.

- Олег Владимирович был нам примером во всём. Он никогда не оставлял без внимания личный состав городского Управления внутренних дел. Всегда добрым словом напутствовал наших сотрудников, - отметила председатель Совета ветеранов УМВД по Екатеринбургу полковник внутренней службы в отставке Зоя Захарова.

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Олег Чернов родился 12 августа 1929 года в Ирбите. На службу в органы внутренних дел пришел в 1955 году по примеру отца. После окончания Ленинградской школы милиции начал путь оперативного сотрудника уголовного розыска ОВД Серова. Отдав своему призванию задерживать и привлекать к ответственности разного рода жуликов и бандитов, посягнувших на жизнь и свободу законопослушных граждан, без малого три десятка лет, вышел на заслуженный отдых в должности заместителя начальника УВД Свердловского горисполкома. За успехи в работе награжден медалями «За безупречную службу», «За боевые заслуги», знаком «Заслуженный работник МВД» и многими другими.

Похоронили легендарного полковника полиции со всеми воинскими почестями на Широкореченском кладбище под троекратный залп из автоматов Калашникова. Гроб был накрыт российским флагом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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