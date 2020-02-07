Работа пожарных поездов СвЖД в 2019 году получила высокую оценку руководства

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:43:12+03:00

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На Свердловской магистрали подвели итоги работы подразделений ведомственной пожарной охраны в 2019 году. С января по декабрь минувшего года пожарные поезда СвЖД совершили 21 выезд на тушение различных пожаров (в т.ч. для оказания помощи подразделениям МЧС России).

Так, 11 декабря 2019 года пожарный поезд станции Екатеринбург-Сортировочный по запросу МЧС привлекался для тушения крупного пожара на складе завода лакокрасочных материалов в уральской столице (площадь возгорания превысила 800 кв. м). Прибыв к месту ЧС, работники ведомственной пожарной охраны проложили две магистральные линии водоснабжения общей длиной 300 метров и обеспечили бесперебойную подачу воды к очагу возгорания.

Основное преимущество пожарных поездов – возможность доставки большого объема воды: общая вместимость двух цистерн-водохранилищ достигает 120 кубометров (что сопоставимо с 50 пожарными автоцистернами). Таким образом, пожарные подразделения МЧС могут не тратить время на доставку воды автотранспортом.

На ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд, в том числе 12 составов нового поколения. Зона обслуживания одного поезда составляет от 100 до 611 км по железным дорогам общего пользования. Готовность поезда к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа.

Для поддержания высокого уровня готовности, а также отработки основных навыков и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях все пожарные поезда и их личный состав регулярно участвуют в учениях и специальных тренировках, в том числе совместно с МЧС России. В 2019 году пожарные поезда СвЖД совершили 33 учебных выезда. В сентябре два пожарных поезда приняли участие в стратегических учениях министерства обороны РФ «Центр-2019».