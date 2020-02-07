2020-02-07T08:08:23+03:00
Общество

Из 20 кошек оставили только двух: администрация Екатеринбурга через суд заставила горожанку прибраться в квартире

В ней скопились горы мусора
Данил СВЕЧКОВ
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В квартире были антисанитарийные условия. Фото: УФССП по Свердловской областиВ квартире были антисанитарийные условия. Фото: УФССП по Свердловской области
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В Пионерском поселке Екатеринбурга судебные приставы наведались в квартиру, хозяйка которой очень давно не прибиралась. Из-за этого внутри скопились целые горы мусора. Кроме того она держала около 20 кошек, из-за чего в квартире стоял сильный запах. Городская администрация через суд добилась проведения генеральной уборки, а приставы проследили за исполнением.

- Судебный пристав-исполнитель выставил должнице требование об исполнении решения суда в установленный срок, предупредил о мерах, которые будут предприняты в случае неисполнения, - сообщают в пресс-службе УФССП по Свердловской области. - На помощь женщине пришел ее брат, и своими силами привел жилое помещение в надлежащий вид.

А вот животных они отправили в приют, оставив лишь двух кошек.

После генеральной уборки судебные приставы проверили, чисто ли теперь в квартире. Фото: УФССП по Свердловской области

После генеральной уборки судебные приставы проверили, чисто ли теперь в квартире. Фото: УФССП по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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