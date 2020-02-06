На Урале открылось отделение Российского экологического общества

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:23:48+03:00

Его председателем стал депутат гордумы

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В Екатеринбурге 6 февраля открылось отделение Российского экологического общества, его председателем стал депутат гордумы Алексей Вихарев.

Представители свердловского отделения будут заниматься вопросами окружающей среды и экологии.

- Задачи свердловского отделения - в первую очередь объединить экологических активистов, тех жителей области, кому не безразлично состояние окружающей среды, предоставлять для них трибуну для выступлений, дать возможность быть услышанными в кабинетах власти, - сказал Алексей Вихарев.

Активисты займутся организацией «зеленых» акций, направленных на бережное отношение к окружающей среде, будут проводить уроки, вебинары, а также общественный мониторинг ситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU