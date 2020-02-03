Перекрыл пути: в Свердловской области грузовой поезд сошел с рельс
По предварительным данным, никто не пострадал
Очевидцы сообщают, что из-за аварии встали другие поезда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области грузовой поезд сошел с рельс. Это случилось 3 февраля, ночью между поселками Грязновское и Шипелово. Как сообщают очевидцы, происшествие обошлось без пострадавших.
А вот другие пассажирские поезда из-за аварии были задержаны. По предварительной информации, сейчас график стабилизировался, составы ходят по расписанию. Также свидетели аварии отмечают, что пока грузовой поезд находится еще там, убирать его планируют в понедельник днем.
В транспортной полиции пообещали прокомментировать происшествие в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU