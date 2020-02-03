2020-02-03T06:43:14+03:00
Происшествия

Перекрыл пути: в Свердловской области грузовой поезд сошел с рельс

По предварительным данным, никто не пострадал
Юлия СТАЛИНА
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Очевидцы сообщают, что из-за аварии встали другие поезда.Очевидцы сообщают, что из-за аварии встали другие поезда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области грузовой поезд сошел с рельс. Это случилось 3 февраля, ночью между поселками Грязновское и Шипелово. Как сообщают очевидцы, происшествие обошлось без пострадавших.

А вот другие пассажирские поезда из-за аварии были задержаны. По предварительной информации, сейчас график стабилизировался, составы ходят по расписанию. Также свидетели аварии отмечают, что пока грузовой поезд находится еще там, убирать его планируют в понедельник днем.

В транспортной полиции пообещали прокомментировать происшествие в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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