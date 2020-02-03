Перекрыл пути: в Свердловской области грузовой поезд сошел с рельс

3 Февр. 2020 2020-02-03T06:43:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области грузовой поезд сошел с рельс. Это случилось 3 февраля, ночью между поселками Грязновское и Шипелово. Как сообщают очевидцы, происшествие обошлось без пострадавших.

А вот другие пассажирские поезда из-за аварии были задержаны. По предварительной информации, сейчас график стабилизировался, составы ходят по расписанию. Также свидетели аварии отмечают, что пока грузовой поезд находится еще там, убирать его планируют в понедельник днем.

В транспортной полиции пообещали прокомментировать происшествие в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU