В Екатеринбурге «Лада» сбила 15-летнего подростка, который перебегал дорогу на «красный»

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:29:35+03:00

Мальчик спешил на подготовительные курсы и боялся опоздать на трамвай

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«Лада Гранта» в Екатеринбурге сбила 15-летнего парня, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по городу, подросток сломал левую руку, получил ушиб грудной клетки и сейчас находится в больнице. Водитель не пострадал.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась на улице Бакинских Комисаров. Под колеса угодил парень, который пересекал дорогу на «красный» сигнал светофора. Водитель «Лады» не успел затормозить.

- Установлено, что мальчик направлялся на трамвайную остановку, чтобы поехать в УрФУ на подготовительные курсы. Побежал на запрещающий красный сигнал светофора, так как торопился на трамвай, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.

Сотрудники полиции уже опросили очевидцев и участников ДТП. Сейчас решается, какой наказание понесет водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU