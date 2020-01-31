2020-01-31T16:45:42+03:00
Общество

«Высшее качество!»: в Екатеринбурге школьники сняли, как в столовой накладывают еду руками

Школа № 29 располагается в Железнодорожном районе города [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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На записи видно, как женщина накладывает руками макароныНа записи видно, как женщина накладывает руками макароныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге назревает очередной скандал вокруг питания детей. На сей раз речь идет о школе № 29, ученики которой сняли на видео, как в столовой еду накладывают голыми руками. Автор ролика попросил анонимности, отмечает издание «Лампа».

В школьной столовой еду накладывают руками.Видео: паблик "Лампа"

- Вот, посмотрите. Высшее качество! Так вот мы в столовой и живем, - говорит ученик, снявший ролик.

В департаменте образования Екатеринбурга пообещали провести по данному факту проверку.

- Районная комиссия вместе с оператором питания по данному видео проведет проверку условий обслуживания на пищеблоке и выполнение его работниками санитарно-эпидемиологических требований, - рассказали в департаменте образования города.

Напомним, что подобная ситуация была два года назад в школе № 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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