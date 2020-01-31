«Высшее качество!»: в Екатеринбурге школьники сняли, как в столовой накладывают еду руками
В Екатеринбурге назревает очередной скандал вокруг питания детей. На сей раз речь идет о школе № 29, ученики которой сняли на видео, как в столовой еду накладывают голыми руками. Автор ролика попросил анонимности, отмечает издание «Лампа».
В школьной столовой еду накладывают руками.Видео: паблик "Лампа"
- Вот, посмотрите. Высшее качество! Так вот мы в столовой и живем, - говорит ученик, снявший ролик.
В департаменте образования Екатеринбурга пообещали провести по данному факту проверку.
- Районная комиссия вместе с оператором питания по данному видео проведет проверку условий обслуживания на пищеблоке и выполнение его работниками санитарно-эпидемиологических требований, - рассказали в департаменте образования города.
Напомним, что подобная ситуация была два года назад в школе № 16.
ИСТОЧНИК KP.RU