2020-01-31T13:44:36+03:00
Происшествия

Очевидцы, откликнитесь: на Урале силовики ищут извращенца, который напал на школьницу в подъезде

За преступление ему грозит от 12 до 20 лет колонии
Евгений Стоянов
Поделиться:
Со слов девочки силовики составили фоторобот. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»Со слов девочки силовики составили фоторобот. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле полицейские и следователи ищут мужчину, напавшего на школьницу.

Все произошло 3 января 2020 года в 14:30 во втором подъезде дома 22 по улице Матросова. Неизвестный подкараулил школьницу, когда она возвращалась из школы. На кадрах, опубликованных полицией видно, как мужчина идет за своей жертвой. После того, как ребенок зашел в подъезд, извращенец набросился на девочку.

После произошедшего на неизвестного завели уголовное дело по четвертой части статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По этой статье мужчине светит от 12 до 20 лет колонии.

Приметы мужчины: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, темно-русые волосы, лицо овальное. Он был одет в темно-синие джинсы, черный короткий пуховик, туфли и вязаную шапку.

- Сотрудники правоохранительных органов просят возможных очевидцев, проходивших в то время по улице, проезжавших на автотранспорте по дороге, а также тех, кто может опознать мужчину на видеозаписи или указанному фото, обращаться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435) 97-60-02 либо на линию «02», или в отдел полиции № 19 по телефону (3435) 97-69-31, - уточнили в полиции Нижнего Тагила.

На Урале ищут педофила, напавшего на школьницу.Видео: МУ МВД России «Нижнетагильское»

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«А вы, почему в костюмах?»: уральский актер Евгений Кулик снял ролик о страхе коронавируса
На Вторчермете два часа не будут ходить трамваи
Екатеринбуржец хранил дома наркотики и угодил в тюрьму на девять лет
УРАЛСИБ Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award
Объясни, откуда взял деньги: на уральской таможне меняются правила декларирования «налички»
В Екатеринбурге за 125 миллионов продают торговый центр
Очевидцы, откликнитесь: на Урале силовики ищут извращенца, который напал на школьницу в подъезде
Три раза ловили на одном и том же: на Урале полицейские устроили погоню за пьяным водителем
Час наедине: Водонапорную башню на Плотинке отдадут под свидания
«Вывели 1500 человек»: в Екатеринбурге эвакуировали крупный торговый центр
На «проклятом» перекрестке Эльмаша установят пешеходный переход
В главном ледовом городке Екатеринбурга побывало больше 650 тысяч человек
Деда, который на Урале убил одного внука, а двух других похитил, признали невменяемым
Более 11 тысяч маломобильных пассажиров воспользовались поездами дальнего следования на СвЖД в 2019 году
В Екатеринбурге за 300 тысяч продают раритетный кабриолет
В больницу Нижнего Тагила привезли еще одну пациентку с подозрением на китайский коронавирус
В Екатеринбурге на неделю закроют проезд по Центральному рынку
В Екатеринбурге автобус №60 пойдет по новому маршруту
Праздничный Екатеринбург будет гореть по-новому
Под песни «Агаты Кристи»: уральский «Автомобилист» обыграл минский «Динамо»
В Екатеринбурге за 32 миллиона будут отлавливать бездомных животных
В Нижнем Тагиле появятся 120 экологичных «белорусов»