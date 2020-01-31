Очевидцы, откликнитесь: на Урале силовики ищут извращенца, который напал на школьницу в подъезде

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:44:36+03:00

За преступление ему грозит от 12 до 20 лет колонии

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В Нижнем Тагиле полицейские и следователи ищут мужчину, напавшего на школьницу.

Все произошло 3 января 2020 года в 14:30 во втором подъезде дома 22 по улице Матросова. Неизвестный подкараулил школьницу, когда она возвращалась из школы. На кадрах, опубликованных полицией видно, как мужчина идет за своей жертвой. После того, как ребенок зашел в подъезд, извращенец набросился на девочку.

После произошедшего на неизвестного завели уголовное дело по четвертой части статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По этой статье мужчине светит от 12 до 20 лет колонии.

Приметы мужчины: на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, темно-русые волосы, лицо овальное. Он был одет в темно-синие джинсы, черный короткий пуховик, туфли и вязаную шапку.

- Сотрудники правоохранительных органов просят возможных очевидцев, проходивших в то время по улице, проезжавших на автотранспорте по дороге, а также тех, кто может опознать мужчину на видеозаписи или указанному фото, обращаться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435) 97-60-02 либо на линию «02», или в отдел полиции № 19 по телефону (3435) 97-69-31, - уточнили в полиции Нижнего Тагила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/757981" frameborder="0"></iframe> На Урале ищут педофила, напавшего на школьницу.Видео: МУ МВД России «Нижнетагильское»

ИСТОЧНИК KP.RU