Перестали разводить грязь на дорогах: в Екатеринбурге протестировали новый «Бионорд»

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:35:11+03:00

Веществом будут обрабатывать только дороги и трассы, а на тротуары по-прежнему будут посыпать щебень

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Сегодня администрация Екатеринбурга решила презентовать новый способ отчистки улиц от снега и льда. Теперь дорожные службы стали по-новому работать с «Бионордом» - противоледным реагентом, который используют на дорогах, чтобы машины не скользили.

Суть обновленного «Бионорда» в том, что его сделали жидким. Гранулы реагента смешиваются с соленой водой, после чего получается жидкая субстанция, которую и выливают на дороги. Там она сразу же вступает в реакцию со снегом и наледью. Отличие в том, что прошлая версия «Бионорда» слишком долго реагировала и буквально растапливала снег и лед. Отсюда – грязь на дорогах и недовольства горожан.

Теперь его смешивают с водой, чтобы не разводить грязь на дорогахФото: Алексей БУЛАТОВ

Он состоит из мелких гранулФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы обрабатываем им только дороги, на тротуары отсыпаем мелкофракционный щебень. Новый реагент совершенно безопасен, машины от него не гниют, - рассказал мастер Железнодорожного ДЭУ Андрей Лабыкин.

Он также отметил, что после «смешивания» реагентом уже удалось обработать куда больше дорог и трасс, затратив, при этом, одну сумму денег. Новую технологию уже внедрили в ДЭУ Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Ленинского районов. В ближайшее время планируется, что ее получат ДЭУ Чкаловского и Октябрьского районов.

С помощью него дороги чистятся в два раза быстрееФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU