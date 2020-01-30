2020-01-30T11:35:11+03:00
Общество

Перестали разводить грязь на дорогах: в Екатеринбурге протестировали новый «Бионорд»

Веществом будут обрабатывать только дороги и трассы, а на тротуары по-прежнему будут посыпать щебень
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге протестировали новый "Бионорд"В Екатеринбурге протестировали новый "Бионорд"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня администрация Екатеринбурга решила презентовать новый способ отчистки улиц от снега и льда. Теперь дорожные службы стали по-новому работать с «Бионордом» - противоледным реагентом, который используют на дорогах, чтобы машины не скользили.

Суть обновленного «Бионорда» в том, что его сделали жидким. Гранулы реагента смешиваются с соленой водой, после чего получается жидкая субстанция, которую и выливают на дороги. Там она сразу же вступает в реакцию со снегом и наледью. Отличие в том, что прошлая версия «Бионорда» слишком долго реагировала и буквально растапливала снег и лед. Отсюда – грязь на дорогах и недовольства горожан.

Теперь его смешивают с водой, чтобы не разводить грязь на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь его смешивают с водой, чтобы не разводить грязь на дорогахФото: Алексей БУЛАТОВ

Он состоит из мелких гранул Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он состоит из мелких гранулФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы обрабатываем им только дороги, на тротуары отсыпаем мелкофракционный щебень. Новый реагент совершенно безопасен, машины от него не гниют, - рассказал мастер Железнодорожного ДЭУ Андрей Лабыкин.

Он также отметил, что после «смешивания» реагентом уже удалось обработать куда больше дорог и трасс, затратив, при этом, одну сумму денег. Новую технологию уже внедрили в ДЭУ Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Ленинского районов. В ближайшее время планируется, что ее получат ДЭУ Чкаловского и Октябрьского районов.

С помощью него дороги чистятся в два раза быстрее Фото: Алексей БУЛАТОВ

С помощью него дороги чистятся в два раза быстрееФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сделаю потом: в Екатеринбурге живут очень ленивые люди
ЕВРАЗ организовал школьный фестиваль «Город своими руками» на Урале
Екатеринбуржцам предлагают сдать оружие и выручить за это деньги
Второй этап: в Екатеринбурге родители первоклашек подали больше восьми тысяч заявлений
Уральца посадили на 17 лет за поджог дедушки-инвалида
Перестали разводить грязь на дорогах: в Екатеринбурге протестировали новый «Бионорд»
В Екатеринбурге завершились поиски 24-летней девушки, пропавшей две недели назад
Медики Урала готовы лечить заразившихся коронавирусом
«Лишился и супруги, и свободы»: уралец вспылил и набросился с ножом на свою жену
Свердловская область вошла в топ-3 регионов, где дети становятся жертвами преступлений
Себе и подружке: в Кольцово поймали пассажирку, которая пыталась провезти 25 килограммов халатиков и пижам
Проскочили на «красный»: на Урале грузовой поезд протаранил легковушку с маленьким ребенком
В Екатеринбурге на девять часов задержали рейс во Вьетнам
Треть свердловчан готовы променять работу с высокой зарплатой на соцпакеты
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
Прокуратура вернула уральским бизнесменам 800 миллионов
«Дорога памяти»: в Екатеринбурге будут оцифровывать архивные фотографии военных лет
Пьяному уральцу, который из-за кроссовок убил прохожего, дали 12 лет тюрьмы
«На страже вашего здоровья»: забастовка водителей «скорой» в Екатеринбурге закончилась компромиссом
Уральские туристы на сутки застряли в Таиланде
Морозы отступают: в Екатеринбург приходит потепление
Свердловские школы искусств отреставрируют за 790 миллионов
«Мужчины до сих пор думают, что у нее четвертый размер»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась в использовании пуш-ап на сцене
В Нижнем Тагиле нашли мальчика, не вернувшегося домой из школы
В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую десять дней назад
Уралец попросил главу СК России найти его сестру, таинственно пропавшую 18 лет назад
На ЕВРАЗ НТМК прошел вечер памяти бывшего директора комбината Виктора Удовенко
На ВИЗе 12 домов остались без холодной воды из-за прорыва в колодце