Прокуратура вернула уральским бизнесменам 800 миллионов
За прошедший год свердловская прокуратура вернула бизнесменам со всего региона порядка 800 миллионов рублей. Также за 2019 год к административной ответственности было привлечено 13 должностных лиц со штрафом на общую сумму в 330 тысяч. Если подобные ошибки повторятся, суд их дисквалифицирует.
- Неисполнению контрактных обязательств публичными заказчиками способствует бездействие местных органов власти по наполнению доходной части бюджета муниципальных образований и взысканию дебиторской задолженности, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Такие нарушения были замечены в Верхней Пышме, Первоуральске, Североуральске, Серове, Алапаевске, Реже и многих других.
ИСТОЧНИК KP.RU