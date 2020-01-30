Прокуратура вернула уральским бизнесменам 800 миллионов

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:22:57+03:00

Такая сумма накопилась за весь прошедший год

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За прошедший год свердловская прокуратура вернула бизнесменам со всего региона порядка 800 миллионов рублей. Также за 2019 год к административной ответственности было привлечено 13 должностных лиц со штрафом на общую сумму в 330 тысяч. Если подобные ошибки повторятся, суд их дисквалифицирует.

- Неисполнению контрактных обязательств публичными заказчиками способствует бездействие местных органов власти по наполнению доходной части бюджета муниципальных образований и взысканию дебиторской задолженности, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Такие нарушения были замечены в Верхней Пышме, Первоуральске, Североуральске, Серове, Алапаевске, Реже и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU