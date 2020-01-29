Жители уральского поселка остались без холодной воды из-за ветхих труб

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:09:23+03:00

Но в дело вмешалась прокуратура и вернула им все

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После многочисленных жалоб горожан Михайловска, что в Нижнесергинском районе Свердловской области, местная прокуратура решила проверить МУП «Водоканал». Причиной стал то, что десятки людей долгое время жили без холодной воды.

- Установлено, что МУП эксплуатирует на правах хозяйственного ведения артезианскую скважину для подъема и подачи холодной воды для жителей микрорайона Уфимка, к которой подключены потребители – школа, детсад, два многоквартирных дома, котельная и частные дома, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. – А скважина была построена еще в 1978 году.

А причиной того, что жители остались без холодной воды, стало аварийное состояние труб – их износ был больше 90%. «Водоканал» ремонтировал участок, но пользы от этого не было никакой. Трубы нужно было заменять на новые.

Тогда прокуратура вмешалась и обязала администрацию провести на участке капитальный ремонт. Что и было сделано в скором времени – и жители снова получили холодную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU