Жители уральского поселка остались без холодной воды из-за ветхих труб
После многочисленных жалоб горожан Михайловска, что в Нижнесергинском районе Свердловской области, местная прокуратура решила проверить МУП «Водоканал». Причиной стал то, что десятки людей долгое время жили без холодной воды.
- Установлено, что МУП эксплуатирует на правах хозяйственного ведения артезианскую скважину для подъема и подачи холодной воды для жителей микрорайона Уфимка, к которой подключены потребители – школа, детсад, два многоквартирных дома, котельная и частные дома, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. – А скважина была построена еще в 1978 году.
А причиной того, что жители остались без холодной воды, стало аварийное состояние труб – их износ был больше 90%. «Водоканал» ремонтировал участок, но пользы от этого не было никакой. Трубы нужно было заменять на новые.
Тогда прокуратура вмешалась и обязала администрацию провести на участке капитальный ремонт. Что и было сделано в скором времени – и жители снова получили холодную воду.
ИСТОЧНИК KP.RU