2020-01-29T09:46:53+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила у больниц полмиллиона за то, что они не спасли ее мужа

Врачи поставили ему неправильный диагноз
Мария Трапезникова
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Врачи поставили ему неправильный диагноз, поэтому спустя 3-4 месяца он скончалсяВрачи поставили ему неправильный диагноз, поэтому спустя 3-4 месяца он скончалсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Тавдинского района Свердловской области пришла в суд с исками к двум больницам, в Тавде и Ирбите, которых обвинила в том, что они не смогли спасти ее мужа – поставили неверный диагноз.

Мужчина обратился за помощью в марте прошлого года в Ирбитскую ЦРБ, откуда его перенаправили в СОКБ №1 в Екатеринбург. Там ему поставили онкологию. А уже в июне мужчина скончался.

- Суд проанализировал все документы и медзаключения и пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью пациента и отказал ей в удовлетворении исковых требований, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Однако прокуратуре такое решение не понравилось – она его обжаловала, и его изменили. Суд апелляционной инстанции согласился с тем, что онкологию у мужчины нашли слишком поздно, что является некачественным оказанием медпомощи.

В итоге, решение Тавдинского районного суда было отменено. В пользу заявительницы взыскано 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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