Свердловчанка отсудила у больниц полмиллиона за то, что они не спасли ее мужа
Жительница Тавдинского района Свердловской области пришла в суд с исками к двум больницам, в Тавде и Ирбите, которых обвинила в том, что они не смогли спасти ее мужа – поставили неверный диагноз.
Мужчина обратился за помощью в марте прошлого года в Ирбитскую ЦРБ, откуда его перенаправили в СОКБ №1 в Екатеринбург. Там ему поставили онкологию. А уже в июне мужчина скончался.
- Суд проанализировал все документы и медзаключения и пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью пациента и отказал ей в удовлетворении исковых требований, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Однако прокуратуре такое решение не понравилось – она его обжаловала, и его изменили. Суд апелляционной инстанции согласился с тем, что онкологию у мужчины нашли слишком поздно, что является некачественным оказанием медпомощи.
В итоге, решение Тавдинского районного суда было отменено. В пользу заявительницы взыскано 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU