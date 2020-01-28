На Урале число жителей сократилось почти на пять тысяч

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:15:52+03:00

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Численность жителей Свердловской области с начала этого года сократилась на 4,8 тысяч человек. Такие данные опубликованы в свежем отчете Свердловскстата. По информации на 1 января 2020 года, во всем регионе проживают 4,3 миллиона человек.

- В Екатеринбурге насчитывается 1,5 миллиона человек, большая их часть – прописана в городе, - сообщается в документации. – В Нижнем Тагиле проживают 351,4 тысячи человек, в Каменске-Уральском – 167,8 тысяч, в Первоуральске – 143,1 тысяча, а в Серове – 103,8 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU