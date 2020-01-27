Споткнулся и упал на рельсы: на Урале грузовой поезд сбил монтера путей

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:26:34+03:00

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На станции Сабик в Свердловской области в минувшую субботу, 25 января, произошла трагедия – грузовой поезд сбил монтера пути, который во время работы споткнулся и упал прямо на рельсы.

- Сейчас следователи выполняют проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагических происшествий, - рассказали в пресс-службе Уральского СКР на транспорте.

Также сейчас устанавливаются и опрашиваются родственники и очевидцы случившегося. В ближайшее время будут опрошены работники локомотивных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU