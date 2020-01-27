На бешеной скорости протаранил машину с двухгодовалым ребенком и сбежал: на Эльмаше произошло жесткое ДТП

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:32:47+03:00

Сейчас полицейские разыскивают виновника аварии, в которой пострадали два человека

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером, около 20:20, на Эльмаше в Екатеринбурге произошло жесткое ДТП, в котором пострадали два человека. Неизвестный водитель иномарки Volkswagen неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где протаранил иномарку Kia.

- В результате ДТП сильно пострадали два человека: водитель Kia, мужчина 25 лет, и его двухлетняя дочка, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Медики констатировали у отца перелом левого бедра, а девочку для осмотра срочно направили в больницу, где поставили ей ушиб мягких тканей головы. От тяжелых травм малышку спасло автокресло.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Отец девочки рассказал, что ехал по прямой, как вдруг из-за поворота со встречки резко выехал Volkswagen. Мужчина попытался уйти от столкновения, но не вышло. Железо обоих автомобилей очень сильно пострадало.

На место ДТП выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Сейчас полицейские ищут сбежавшего водителя-виновника, опрашивают всех возможных очевидцев и составляют необходимые документы. Все обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Инспекторы ГИБДД еще раз напоминают о том, как важно соблюдать ПДД и не превышать скорость – чтобы не допустить подобных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU