Разгоняются до 110 км/ч: авария в Нижнем Тагиле, где «Газель» сбила двух девочек, попала на видео
В минувшее воскресенье, 19 января, в Нижнем Тагиле, втором городе Свердловской области, произошло серьезное ДТП, которое едва не закончилось трагедией. Две девочки переходили Черноисточинское шоссе в неположенном месте, не смотря по сторонам, и их сбила проезжающая мимо «Газель».
В отношении 65-летнего водителя, который сбил девочек, возбуждено административное делопроизводство и сейчас проводится проверка. Также Госавтоинспекция опубликовала видео аварии, которое поймала «тринога» - передвижная видеокамера.
В Нижнем Тагиле "Газель" сбила двух девочек.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
- На Черноисточинском шоссе передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД выставляются с октября 2019 года. Именно прибором, который приближен к месту ДТП с девочками, выявлено больше 26 тысяч нарушений ПДД, которые связаны с превышением скорости, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
На данном участке максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч, однако некоторые водители разгоняются и до 110 км/ч. Многие люди пытались самостоятельно убрать камеры или сломать их.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
- Госавтоинспекция Свердловской области разъясняет гражданам, что автоматическая фиксация осуществляется на законном основании в аварийных местах, определяемых на основании анализа аварийности, - добавили в ГИБДД.
Только в прошлом году на дорогах области произошло больше трех тысяч ДТП, в которых почти четыре тысячи человек получили травмы и еще 402 погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU