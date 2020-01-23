Разгоняются до 110 км/ч: авария в Нижнем Тагиле, где «Газель» сбила двух девочек, попала на видео

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:43:03+03:00

Стоящая «тринога» за год зафиксировала больше 26 тысяч нарушений ПДД

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В минувшее воскресенье, 19 января, в Нижнем Тагиле, втором городе Свердловской области, произошло серьезное ДТП, которое едва не закончилось трагедией. Две девочки переходили Черноисточинское шоссе в неположенном месте, не смотря по сторонам, и их сбила проезжающая мимо «Газель».

В отношении 65-летнего водителя, который сбил девочек, возбуждено административное делопроизводство и сейчас проводится проверка. Также Госавтоинспекция опубликовала видео аварии, которое поймала «тринога» - передвижная видеокамера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="288" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756335" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Тагиле "Газель" сбила двух девочек.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- На Черноисточинском шоссе передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД выставляются с октября 2019 года. Именно прибором, который приближен к месту ДТП с девочками, выявлено больше 26 тысяч нарушений ПДД, которые связаны с превышением скорости, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

На данном участке максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч, однако некоторые водители разгоняются и до 110 км/ч. Многие люди пытались самостоятельно убрать камеры или сломать их.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция Свердловской области разъясняет гражданам, что автоматическая фиксация осуществляется на законном основании в аварийных местах, определяемых на основании анализа аварийности, - добавили в ГИБДД.

Только в прошлом году на дорогах области произошло больше трех тысяч ДТП, в которых почти четыре тысячи человек получили травмы и еще 402 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU