2020-01-23T10:43:03+03:00
Происшествия

Разгоняются до 110 км/ч: авария в Нижнем Тагиле, где «Газель» сбила двух девочек, попала на видео

Стоящая «тринога» за год зафиксировала больше 26 тысяч нарушений ПДД
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 19 января, в Нижнем Тагиле, втором городе Свердловской области, произошло серьезное ДТП, которое едва не закончилось трагедией. Две девочки переходили Черноисточинское шоссе в неположенном месте, не смотря по сторонам, и их сбила проезжающая мимо «Газель».

В отношении 65-летнего водителя, который сбил девочек, возбуждено административное делопроизводство и сейчас проводится проверка. Также Госавтоинспекция опубликовала видео аварии, которое поймала «тринога» - передвижная видеокамера.

В Нижнем Тагиле "Газель" сбила двух девочек.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- На Черноисточинском шоссе передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД выставляются с октября 2019 года. Именно прибором, который приближен к месту ДТП с девочками, выявлено больше 26 тысяч нарушений ПДД, которые связаны с превышением скорости, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

На данном участке максимальная разрешенная скорость – 40 км/ч, однако некоторые водители разгоняются и до 110 км/ч. Многие люди пытались самостоятельно убрать камеры или сломать их.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция Свердловской области разъясняет гражданам, что автоматическая фиксация осуществляется на законном основании в аварийных местах, определяемых на основании анализа аварийности, - добавили в ГИБДД.

Только в прошлом году на дорогах области произошло больше трех тысяч ДТП, в которых почти четыре тысячи человек получили травмы и еще 402 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге продлили арест отцу-сектанту, обвиняемому в смерти 9-летнего сына
Разгоняются до 110 км/ч: авария в Нижнем Тагиле, где «Газель» сбила двух девочек, попала на видео
Более 12 тысяч маломобильных пассажиров получили специализированную помощь на вокзалах СвЖД в 2019 году
Чтобы воздух был чище: в Екатеринбурге за год высадили больше пяти тысяч деревьев
На Урале завершилось расследование аварии с участием екатеринбуржцев и бывшего Челябинского вице-губернатора
Путин поговорил с уральскими студентками о спорте
На ЖБИ энергетики перекроют проезды между домами
Второй раз за месяц: в Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд
Власти Екатеринбурга изменят направление двух трамваев
Екатеринбуржца отправили в тюрьму на семь лет за «земельные махинации» на 15 миллионов
Свердловчанка, которую сократили на работе, добилась восстановления через приставов
Фотограф из Екатеринбурга стал одним из лучших на конкурсе фотокосплеев, сняв Джека Воробья и Кракена