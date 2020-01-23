2020-01-23T10:00:27+03:00
Общество

Чтобы воздух был чище: в Екатеринбурге за год высадили больше пяти тысяч деревьев

В 2020-м году власти планируют поднять планку
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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За прошлый год в Екатеринбурге высадили больше 5,5 тысяч деревьев и 16,5 тысяч кустарников, тем самым увеличив площадь зеленых территорий в городе до 61 тысячи «квадратов». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

- Ни для кого не секрет, что зеленые насаждения благоприятно влияют на микроклимат городской территории, создают комфортные условия для отдыха на открытом воздухе, а также защищают от чрезмерного перегревания почву и тротуары, - заключили в пресс-службе.

В нынешнем, 2020-м, году власти города планируют высадить намного больше деревьев и кустарников, чтобы сделать Екатеринбург еще большее зеленым и чистым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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