22 Янв. 2020 2020-01-22T17:57:36+03:00

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Площадь перед УрГЭУ предлагают превратить в пешеходный оазис. Проект сегодня презентовали в мэрии. Пол словам директора архитектурного бюро «Старт!» Александра Кузьмина, работающего над проектом, на территории возле университета предлагается создать защищённую комфортную среду.

- В качестве защиты от негативного воздействия автомобильного движения по улице 8 Марта должен выступать барьер вдоль улицы, состоящий из контейнеров с зеленью, стенок-экранов и скамеек. Этот барьер видится авторам проекта нестационарным сооружением без фундаментов, на основе лёгких металлических рам и обшивки, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: предоставлено архитектурным бюро «Старт!»

Также авторы проекта собираются сделать выше тротуар перед главным входом в виде амфитеатра и установить переносные деревянные скамьи. Это будет сделано для того, чтобы студенты и преподаватели могли отдыхать на площади и проводить массовые мероприятия.

В мэрии отметили актуальность проекта, но предложили авторам доработать его – разработать схему освещения пешеходной зоны и добавить места для тихого отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU