2020-01-22T11:16:02+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» получили новый лайнер с ультратонкими сидениями и USB-зарядками

Его доставили этим утром из Гамбурга
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"
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Этим утром в аэропорт Кольцово из Гамбурга прибыл новый лайнер Airbus A321neo авиакомпании «Уральские авиалинии». Это уже пятый самолет из этой линейки. Его вместимость – 236 пассажирских кресел эконом-класса. В нем новые системы кондиционирования и освещения, более вместительные багажные полки и ультратонкие сиденья с USB-разъемами.

- Лайнеры нового поколения оснащены двигателями LEAP-1A и шарклетами, благодаря которым снижен уровень шума, расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу, - рассказал Сергей Глазков, командир летного отряда, который перегнал новый лайнер из Гамбурга.

В первый рейс суперсовременный самолет отправится уже сегодня по маршруту «ЕкатеринбургМосква».

ИСТОЧНИК KP.RU

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