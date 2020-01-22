«Уральские авиалинии» получили новый лайнер с ультратонкими сидениями и USB-зарядками

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:16:02+03:00

Его доставили этим утром из Гамбурга

Изменить размер текста: A A

Этим утром в аэропорт Кольцово из Гамбурга прибыл новый лайнер Airbus A321neo авиакомпании «Уральские авиалинии». Это уже пятый самолет из этой линейки. Его вместимость – 236 пассажирских кресел эконом-класса. В нем новые системы кондиционирования и освещения, более вместительные багажные полки и ультратонкие сиденья с USB-разъемами.

- Лайнеры нового поколения оснащены двигателями LEAP-1A и шарклетами, благодаря которым снижен уровень шума, расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу, - рассказал Сергей Глазков, командир летного отряда, который перегнал новый лайнер из Гамбурга.

В первый рейс суперсовременный самолет отправится уже сегодня по маршруту «Екатеринбург – Москва».

ИСТОЧНИК KP.RU