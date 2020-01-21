Высокопоставленный представитель МВД России посетила госпиталь свердловского гарнизона полиции
Замначальника Департамента тыла МВД России Наталья Столярова прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом. В ходе него Столярова побывала в медико-санитарной части (МСЧ) свердловского гарнизона полиции.
Полковника Столярову сопровождали высокопоставленные силовики. В том числе руководитель МСЧ Александр Лимонов, начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Владислав Доклов, представитель тылового подразделения Владимир Тимофеев и другие.
- В настоящее время в медико-санитарной части на медицинском обслуживании находится более 84 тысяч человек, ежегодно в стационарах проходят лечение и реабилитацию свыше 7 тысяч пациентов, которым оказывают помощь врачи 14 специальностей. В МСЧ работают 5 кандидатов медицинских наук. В целом коллективу госпиталя и поликлиники полиции была дана положительная характеристика и поставлены задачи по улучшению качества обслуживания пациентов. Полковник Столярова заверила, что в решении имеющихся материально-технических вопросов поликлиники и госпиталя ГУ МВД по Свердловской области будет оказана помощь, - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Представитель Департамента тыла МВД России посетила госпиталь свердловской полиции.
Наталья Столярова ознакомилась с результатами работы МСЧ, обсудила материально-технические проблемы и совершила обход отделений.
ИСТОЧНИК KP.RU