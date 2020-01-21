На Урале чиновнице устроили выговор за подработку учительницей

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:32:44+03:00

Вся эта ситуация образовала конфликт интересов, который без привлечения прокуратуры решить не удалось

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На Урале начальнице Управления образования Невьянского ГО устроили серьезный выговор за то, что она в свободное время подрабатывала в школе учителем-логопедом.

- С момента назначения ее на должность начальника Управления образования она же являлась работодателем для директора Средней общеобразовательной школы в поселке Цементный, а также ежеквартально устанавливала стимулирующие надбавки за работу в качестве учителя, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вся эта ситуация образовала конфликт интересов, который без привлечения прокуратуры решить не удалось. Поэтому ведомство провело проверку, после которой женщину уволили с должности учителя и сделали ей строгий выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU