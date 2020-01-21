На Урале приставы добились компенсации травмированному сварщику
В Первоуральске судебные приставы добились компенсации для травмированного электросварщика. Во время работы на него упал металлический щит, причинив ему тяжелые травмы.
- Длительное время мужчина находился на лечении, не могу себя обслуживать и передвигаться. Впоследствии полученной травмы мужчина не сможет выполнять интенсивную работу и работу с тяжестями, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
После выздоровления мужчина обратился в суд с требованием выплатить ему 230 тысяч в качестве компенсации морального вреда. И суд с требованием согласился. Однако хитрый работодатель постоянно уклонялся от выплаты денег, чем заинтересовал судебных приставов.
- Он вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении машины должника Lexus, - добавили приставы. – Также был наложен арест на счет предприятия. И только после этого работодатель выплатил всю сумму.
ИСТОЧНИК KP.RU