2020-01-21T08:45:53+03:00
Общество

На Урале приставы добились компенсации травмированному сварщику

Работодатель отказывался выплачивать ему 230 тысяч за упавший на него металлический щит
Мария Трапезникова
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На Урале приставы добились компенсации травмированному сварщикуНа Урале приставы добились компенсации травмированному сварщикуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Первоуральске судебные приставы добились компенсации для травмированного электросварщика. Во время работы на него упал металлический щит, причинив ему тяжелые травмы.

- Длительное время мужчина находился на лечении, не могу себя обслуживать и передвигаться. Впоследствии полученной травмы мужчина не сможет выполнять интенсивную работу и работу с тяжестями, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После выздоровления мужчина обратился в суд с требованием выплатить ему 230 тысяч в качестве компенсации морального вреда. И суд с требованием согласился. Однако хитрый работодатель постоянно уклонялся от выплаты денег, чем заинтересовал судебных приставов.

- Он вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении машины должника Lexus, - добавили приставы. – Также был наложен арест на счет предприятия. И только после этого работодатель выплатил всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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