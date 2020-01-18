2020-01-18T13:44:01+03:00
Происшествия

Железо разбросало по дороге: в Екатеринбурге в жестком ДТП пострадали три человека

«Семерка» на гигантской скорости влетела на перекресток и протаранила иномарку
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Минувшей ночью в Екатеринбурге, в районе ВИЗа, на перекрестке улиц Токарей - Татищева произошло жесткое ДТП. В нем серьезно пострадали три человека. Виновник аварии, 23-летний водитель «семерки» на гигантской скорости промчался по перекрестку на красный свет и сшиб проезжавшую по правилам Chevrolet.

Удар был таким сильным, что «ВАЗ» отбросило на тротуар и впечатало в столб. Обломки машины разбросало по всей дороге. На место выезжала бригада медиков и спасателей.

Ночное ДТП в Екатеринбурге.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- В аварии пострадали три человека, все они сидели в «семерке». Водитель получил ушиб головного мозга, сотрясение, черепно-мозговую травму, открытый перелом левого бедра и повреждение внутренних органов, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Его срочно госпитализировали в горбольницу №24.

В салоне находились еще два пассажира - парень и девушка 21 и 22 лет. Молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, а его подруга - сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом голени. Обоих госпитализировали в горбольницу №36.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Сейчас инспекторы ГИБДД проводят проверку и выясняют все причины и обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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