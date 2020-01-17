2020-01-17T11:25:01+03:00
Общество

Юных екатеринбуржцев зовут сняться в фильме про «псковских Бонни и Клайда»

Снимать будут уже 19 января на Уктусе
Мария Трапезникова
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Фото: alexander.hant в InstagramФото: alexander.hant в Instagram
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В Екатеринбурге и, в целом, на всей территории Свердловской области, снимают подростковую драму. Режиссером картины стал москвич Александр Хант, известный своим фильмом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Свою вторую работу он посвятил реально истории – трагедии, произошедшей в 2016 году в Псковской области.

Главные герои этого фильма – 16-летние подростки, парень и девушка, которые стараются отстоять право занять свое место в этом мире. И в какой-то момент они превращаются из «Ромео и Джульетты» в современных «Бонни и Клайда». Они пытаются отомстить миру взрослых, которые хотели их разлучить.

- История псковских школьников, к сожалению, не единственная сегодня. Мы часто слышим о подростковой жестокости – не только по отношению к друг другу, но и к себе самим, - рассказывает сам режиссер Хант. – Наша цель – дать подросткам высказаться и сделать так, чтобы их услышали. Мы планируем снять не только профессиональных актеров, но и обычных ребят. Мы хотим показать и разобраться, где пролегает эта пропасть непонимания.

На кастинг приглашают ребят от 14 до 17 лет – мальчиков и девочек. Всего планируется набрать порядка 500 детей. Все они будут участвовать в массовке на финальной сцене фильма, которая, кстати, будет сниматься уже 19 января в Уктусском лесопарке.

Контакты для записи: +7 (912) 235-94-68 (Арина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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