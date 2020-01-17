Ребенок не был пристегнут: на свердловской трассе в ДТП пострадали три человека, включая четырехлетнего мальчика

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:08:07+03:00

Женщина-водитель не справилась с управлением и выехала на встречку

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Минувшим днем на 24 километре трассы Нижние Серги – Арти, около 16:35, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, включая маленького четырехлетнего ребенка. На дороге столкнулись две иномарки.

- Автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидела 34-летняя женщина, на повороте направо не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, допустила занос своей машины с последующим выездом на встречку, где столкнулась с «Ладой», за рулем которой сидел 32-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Из-за сильного удара, который пришелся на переднюю часть Volkswagen, «нос» машины смяло гармошкой. Сильные травмы получила водитель и ее четырехлетний сын. Мальчик получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, гематомы головы и ссадины.

- Сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП ребенок перевозился на переднем пассажирском сидении в автокресле, которое не соответствует его росту и весу, ремнями он не был пристегнут, - добавили в ГИБДД. – Они с мамой возвращались домой в Арти из Первоуральска.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сильные травмы также получил мужчина-пассажир «Лады». Всех госпитализировали в медучреждения. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все причины и обстоятельства. И еще раз рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД – особенно если в салоне дети.

ИСТОЧНИК KP.RU