2020-01-16T10:51:43+03:00
Общество

Свердловская Росгвардия поймала 300 охранников, ходивших на работу без формы и бейджа

Всего было проверено больше 700 частных организаций
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области
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Управление Росгвардии по Свердловской области проверили 734 частных охранных организации, в которых работают только 22 тысяч человек. Всего за нарушения законодательства было возбуждено 327 дел об административных правонарушениях.

- Наиболее часто охранники не носили форму и бейджи с именами и названием компании на них, в некоторых из которых не было информации для посетителей, что в зале ведется видеонаблюдение, а также осуществляется внутриобъектовый и пропускной режим, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Всего на территории Урала было проведено больше 51 тысячи проверок. На сегодняшний день под охраной частных организаций находится больше 60 тысяч объектов. Также было зарегистрировано 23 частных детектива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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