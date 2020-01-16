Екатеринбуржцев попросили не гулять рядом с теплотрассами

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:15:12+03:00

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Энергетики ЕТК попросили жителей Екатеринбурга не гулять рядом с территорией теплотрасс, а также соблюдать технику безопасности при работах снегоуборочной техники.

- Повреждение надземных теплотрасс могут спровоцировать порыв трубопроводов. В ходе чистки снега могут быть раздавлены или сдвинуты крышки люков тепловых камер, - предостерегли энергетики.

Для того, чтобы избежать несчастных случаев, специалисты напоминают несколько правил безопасности.

- если вдруг на вашем пути встретились открытие или поврежденные колодцы и сильный пар, выходящий из них, не приближайтесь к ним и сразу звоните в ЕДДС по телефону: 005 или диспетчеру ЕТК по телефонам: +7 (343) 329-37-00, 329-37-01;

- обязательно предупредите детей, которые играют рядом с теплотрассами, об опасности для жизни и здоровья;

- водителям лучше не останавливать машину рядом с теплотрассами и быть предельно внимательными во время проезда различных ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU