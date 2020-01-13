2020-01-13T16:43:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге утвердили программу капремонта жилых домов на 2020 год

Публикуем список домов, которых ждет обновление
Алина СУРИНА
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Всего в списке 280 домовВсего в списке 280 домовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге утвердили программу капремонта жилых домов на 2020 год. Постановление подписал глава города Александр Высокинский. Документом утверждён перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году. Всего в него вошли 280 домов.

- Согласно постановлению, капремонты домов будут выполняться в соответствии с региональной программой на 2015-2044 годы, утверждённой постановлением правительства Свердловской области, и предложениями регионального оператора, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

В прошлом году по каждому дому, вошедшему в перечень капремонта 2020 года было проведено обследование. На его основании определили, какой именно ремонт нужен каждому конкретному зданию. В домах сделают ремонт внутридомовых инженерных систем, отремонтируют крыши, фасад, фундамент или подвальные помещения. Лифты планируется отремонтировать или заменить, в зависимости от их состояния.

Публикуем список домов, где планируется капитальный ремонт. Полный перечень можно посмотреть на официальном сайте Екатеринбурга.

Фото: администрации Екатеринбурга

Фото: администрации Екатеринбурга

Фото: администрации Екатеринбурга

Фото: администрации Екатеринбурга

Фото: администрации Екатеринбурга

Фото: администрации Екатеринбурга

Фото: администрации Екатеринбурга

Фото: администрации Екатеринбурга

Фото: администрации Екатеринбурга

Фото: администрации Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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