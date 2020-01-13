2020-01-13T12:39:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге на Крещение ожидается дождь

Столбики термометров поднимутся до +3 градусов
Лев ИСТОМИН
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В городе ожидается гололедВ городе ожидается гололедФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург никак не придут холода. Очередное потепление ожидается в уральской столице на этой неделе ближе к выходным.

В пятницу, 17 января, в Екатеринбурге ожидается 0 градусов ночью, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в +3 градуса. В этот же день в городе пройдет небольшой дождь.

В субботу, 18 января, в уральской столице похолодает до – 4 градусов, будет идти мокрый снег. А 19 января в городе снова потеплеет до +1 градуса. В этот день ожидаются массовые купания на водоемах Екатеринбурга и Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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