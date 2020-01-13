Долг составил больше миллиона: екатеринбуржцы работали на севере бесплатно

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:11:49+03:00

Все деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всю зарплату им выплатили только после вмешательства прокуратуры

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Семь жители Екатеринбурга отправились в ЯМАО на заработки. Однако организация «Стройнефтегаз» решила не выплачивать им деньги, в общей сложности накопив долг на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.

- Основанием для проверки прокуратуры стала коллективная жалоба работников о невыплате денег за выполненные работы на строительном объекте в Губинском, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После проверки выяснилось, что предприятие заключило со всеми семью свердловчанами срочные договоры. Все работы на объекте были официально завершены, работники уехали с объекта и устроились к новому работодателю. В итоге, всем уральцам выплатили долг по зарплате на сумму больше 1,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU