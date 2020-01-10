В Екатеринбурге молодежь будет изучать политические репрессии в СССР с помощью комиксов
В Екатеринбурге старшеклассникам и студентам первых и вторых курсов, которые интересуются историей СССР, подробно расскажут о политических репрессиях в Свердловской области в рамках бесплатного музейного проекта «Молчать нельзя рассказывать».
Цель проекта: помочь осмыслить школьникам и студентам от 14 до 19 лет советское тоталитарное наследие.
Стратегия проекта: состоит из трех этапов. Сначала молодежь познакомят с материалами по истории репрессий в Свердловске с помощью, например, аудиоспектакля «Маршрут памяти». Далее участники проекта выберут одну из пяти лабораторий, где будут создавать свой проект. На заключительном этапе школьники и студенты будут самостоятельно презентовать свои проекты на городских проектах.
Курировать арт-лаборатории будет руководитель «Уральского комикс-центра» Константин Дубков. Участники лаборатории будут рисовать комиксы о политических репрессиях. Также участники проекта создадут эскизы спектакля на заданную тему.
Руководитель отдела образовательных программ библиотеки Ельцин Центра Олег Лутохин станет главой «Мультимедиа-лаборатории». Её участники создадут мультимедийные проекты, которые будут опубликованы онлайн в форме статей с интерактивными ссылками, а также фото и видеоматериалами.
Научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Юлия Зевако научит детей писать исследовательские работы.
Занятия стартуют в конце января 2020 года на базе Музея истории Екатеринбурга. Проект получил президентский грант, его реализуют совместно с «Агентством молодежных инициатив». Анкету можно заполнить здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU