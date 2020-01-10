2020-01-10T13:19:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге молодежь будет изучать политические репрессии в СССР с помощью комиксов

В уральской столице запустили специальный проект
Лев ИСТОМИН
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Проект реализуют под эгидой Музея истории ЕкатеринбургаПроект реализуют под эгидой Музея истории ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге старшеклассникам и студентам первых и вторых курсов, которые интересуются историей СССР, подробно расскажут о политических репрессиях в Свердловской области в рамках бесплатного музейного проекта «Молчать нельзя рассказывать».

Цель проекта: помочь осмыслить школьникам и студентам от 14 до 19 лет советское тоталитарное наследие.

Стратегия проекта: состоит из трех этапов. Сначала молодежь познакомят с материалами по истории репрессий в Свердловске с помощью, например, аудиоспектакля «Маршрут памяти». Далее участники проекта выберут одну из пяти лабораторий, где будут создавать свой проект. На заключительном этапе школьники и студенты будут самостоятельно презентовать свои проекты на городских проектах.

Курировать арт-лаборатории будет руководитель «Уральского комикс-центра» Константин Дубков. Участники лаборатории будут рисовать комиксы о политических репрессиях. Также участники проекта создадут эскизы спектакля на заданную тему.

Руководитель отдела образовательных программ библиотеки Ельцин Центра Олег Лутохин станет главой «Мультимедиа-лаборатории». Её участники создадут мультимедийные проекты, которые будут опубликованы онлайн в форме статей с интерактивными ссылками, а также фото и видеоматериалами.

Научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Юлия Зевако научит детей писать исследовательские работы.

Занятия стартуют в конце января 2020 года на базе Музея истории Екатеринбурга. Проект получил президентский грант, его реализуют совместно с «Агентством молодежных инициатив». Анкету можно заполнить здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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