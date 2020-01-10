Сделал селфи и выкинул: россияне после праздников массово избавляются от грызунов

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:26:33+03:00

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Наступил 2020 год, названный годом Металлической Белой Крысы. Поэтому во время праздников россияне массово покупали и брали у знакомых крыс и мышей, чтобы устроить с ними фотосессию и сделать селфи для соцсетей.

Однако после праздников грызуны оказались никому не нужны, их стали массово выбрасывать на помойку. В итоге на улицах многих городов люди нередко натыкались на брошенных крыс и мышей. Об этом пишет издание NEWS.ru со ссылкой на волонтера «Сообщества помощи крысам с тяжелой судьбой» Елену Галату.

Брошенных питомцев находят в разных регионах страны и сообщают об этом на «горячую линию» сообщества. Каждый день поступает по несколько тревожных звонков. Клетки с животными находят в подъездах, на контейнерных площадках, а также возле зоомагазинов. Часть грызунов просто оставляют без клетки прямо посреди улицы.

- Многие не берут в расчет, что мало завести животное. Его нужно кормить и ухаживать за ним. Не все готовы к тому, что грызуны растут, перерастают свою клетку, а нередко оказывают беременными, - рассказывает Елена Галата.

Мыши и крысы стоят совсем недорого, а по закону возврату и обмену в магазине не подлежат. Получается, что приобрести их легко, а вот сдать обратно после праздника невозможно.

- Животных часто берут в силу моды или для антуража. Бывает так: понравился человеку мультфильм с животным, и он его покупает, - говорит вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

ИСТОЧНИК KP.RU