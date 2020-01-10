2020-01-10T11:44:08+03:00
Происшествия

«Понял, что над ним «сгущаются тучи»: убийца бабушки из Екатеринбурга скрывался от правосудия в Крыму

Преступника поймали, теперь ему грозит до 15 лет колонии
Олег ГАЛИМОВ
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Ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство, угон, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбойРанее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство, угон, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму задержали 41-летенго мужчину, которого обвиняют в убийстве пенсионерки из Екатеринбурга. По версии следствия, 12 декабря 2018 года в одной из квартир дома по улице Шаумяна преступник расправился и сжег жилище, чтобы скрыть следы преступления.

- Тело потерпевшей было обнаружено в ходе тушения возгорания. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть женщины носит насильственный характер, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Как выяснилось, убийца был уже судим и имеет большой «послужной» список.

- Оперативники ОУР УМВД России по городу Екатеринбургу под руководством заместителя начальника ОУР подполковника полиции Дениса Юдина установили личность подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он был задержан в Республике Крым, куда уехал в конце декабря 2019 года, почувствовав, что над ним «сгущаются тучи». Ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство, угон, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой, - сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Понял, что над ним «сгущаются тучи»: убийца бабушки из Екатеринбурга скрывался от правосудия в Крыму
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