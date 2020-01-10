Испортили новогоднюю ночь: на Урале объявили награду за поимку вандалов, лишивших жителей нескольких городов интернета
На Урале интернет-провайдер объявил награду за поимку вандалов, перерезавших кабель. Из-за этого четыре населенных пункта остались без связи. Жители Невьянска и Кировграда, а также поселков Цементный и Верхний Тагил, которые пользуются услугами провайдера К Телеком, оказались без интернета в новогоднюю ночь.
- К сожалению, 31 декабря 2019 года около 22 часов злоумышленниками было совершено преступление - обрезан ввод магистрального кабеля К Телеком по адресу: Невьянск, улица Ленина, 9, - рассказывают в компании.
После этого на место вызвали полицию, а представители компании написали заявление о вандализме.
Интернета не было больше трех часов. Фото: К Телеком
Рабочим пришлось экстренно восстанавливать связь. Это удалось сделать уже к часу ночи первого января.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» территориальный управляющий К Телеком Василий Савельев, в компании рассчитывают, что денежное вознаграждение поможет быстрее найти вандалов. При этом сумма вознаграждения будет обсуждаться индивидуально.
- Всех, кто располагает информацией о возможном виновнике, просим обратиться по телефону 83433893566, и за достоверную информацию, которая приведёт к поимке преступника, мы гарантируем вознаграждение. Во избежание повторения подобных ситуаций очень просим вас быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных личностях, заходящих в подъезд, особенно в вечернее время, - просят в К Телеком.
Ущерб для компании составил больше 50 тысяч. Фото: К Телеком
Василий Савельев уточнил, что ущерб от действий неизвестного вандала для компании составил более 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU