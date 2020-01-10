Испортили новогоднюю ночь: на Урале объявили награду за поимку вандалов, лишивших жителей нескольких городов интернета

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:32:25+03:00

Без интернета остались жители Невьянска, Кировграда, а также поселков Цементный и Верхний Тагил

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На Урале интернет-провайдер объявил награду за поимку вандалов, перерезавших кабель. Из-за этого четыре населенных пункта остались без связи. Жители Невьянска и Кировграда, а также поселков Цементный и Верхний Тагил, которые пользуются услугами провайдера К Телеком, оказались без интернета в новогоднюю ночь.

- К сожалению, 31 декабря 2019 года около 22 часов злоумышленниками было совершено преступление - обрезан ввод магистрального кабеля К Телеком по адресу: Невьянск, улица Ленина, 9, - рассказывают в компании.

После этого на место вызвали полицию, а представители компании написали заявление о вандализме.

Интернета не было больше трех часов. Фото: К Телеком

Рабочим пришлось экстренно восстанавливать связь. Это удалось сделать уже к часу ночи первого января.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» территориальный управляющий К Телеком Василий Савельев, в компании рассчитывают, что денежное вознаграждение поможет быстрее найти вандалов. При этом сумма вознаграждения будет обсуждаться индивидуально.

- Всех, кто располагает информацией о возможном виновнике, просим обратиться по телефону 83433893566, и за достоверную информацию, которая приведёт к поимке преступника, мы гарантируем вознаграждение. Во избежание повторения подобных ситуаций очень просим вас быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных личностях, заходящих в подъезд, особенно в вечернее время, - просят в К Телеком.

Ущерб для компании составил больше 50 тысяч. Фото: К Телеком

Василий Савельев уточнил, что ущерб от действий неизвестного вандала для компании составил более 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU