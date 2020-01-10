2020-01-10T09:25:20+03:00
Происшествия

Притворяются сотрудниками ресторана: в Екатеринбурге наркоторговцы вербуют студентов в закладчики

Наивные молодые люди переходят по объявлениям, которые распространяют в социальных сетях
Мария Трапезникова
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Наркоторговцы распространяют "фейковые" объявления о найме на работу от лица ресторана "Сушкоф"Наркоторговцы распространяют "фейковые" объявления о найме на работу от лица ресторана "Сушкоф"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге наркоторговцы перешли на новый уровень: притворяясь сотрудниками ресторана «Сушкоф», они приглашают на работу студентов. Однако, на самом деле, все контакты оказываются «фейковыми», а студенты становятся закладчиками, распространяющими наркотики.

- Мы много где и часто размещаем объявления с вакансиями. Но всегда они и выглядит одинаково, имеют одни и те же контакты и площади от раза к разу одни и те же, - рассказал Иван Соломин, директор по маркетингу компании «Сушкоф». – Администраторы «паблосов», знают в лицо HR-менеджеров. И вот один из таких проявил бдительность и репостнул в личку, когда увидел подозрительный запрос на размещение рекламы.

Фото: Иван Соломин

Фото: Иван Соломин

После проверки, которую провела компания, оказалось, что объявления имеют ненастоящие контакты. Сам Соломин отметил, что соискатели уже неоднократно жаловались на подобные объявления. И попросил всех студентов быть бдительными и не «вестись» на объявления в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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