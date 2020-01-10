Притворяются сотрудниками ресторана: в Екатеринбурге наркоторговцы вербуют студентов в закладчики

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:25:20+03:00

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В Екатеринбурге наркоторговцы перешли на новый уровень: притворяясь сотрудниками ресторана «Сушкоф», они приглашают на работу студентов. Однако, на самом деле, все контакты оказываются «фейковыми», а студенты становятся закладчиками, распространяющими наркотики.

- Мы много где и часто размещаем объявления с вакансиями. Но всегда они и выглядит одинаково, имеют одни и те же контакты и площади от раза к разу одни и те же, - рассказал Иван Соломин, директор по маркетингу компании «Сушкоф». – Администраторы «паблосов», знают в лицо HR-менеджеров. И вот один из таких проявил бдительность и репостнул в личку, когда увидел подозрительный запрос на размещение рекламы.

Фото: Иван Соломин

После проверки, которую провела компания, оказалось, что объявления имеют ненастоящие контакты. Сам Соломин отметил, что соискатели уже неоднократно жаловались на подобные объявления. И попросил всех студентов быть бдительными и не «вестись» на объявления в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU