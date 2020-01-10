2020-01-10T08:12:40+03:00
Общество

Самолетом, машиной и поездом: в праздники екатеринбуржцы получили полтора миллиона китайских посылок

Почтовики работали в круглосуточном режиме
Мария Трапезникова
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Почтовики работали в круглосуточном режимеПочтовики работали в круглосуточном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие новогодние праздники жителям Екатеринбурга по почте доставили около 1,5 миллиона посылок из Китая. За восемь дней, с 31 декабря по 7 января, в Кольцово приземлилось шесть авиабортов с 310 тоннами почтового груза.

- Прием и обработка посылок в ММПО велись в круглосуточном режиме. Ежесуточно обрабатывалось свыше 200 тысяч мелких пакетов, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

Кроме самолета, посылки доставляли в Екатеринбург машинами и поездами. Так, через городской Сортировочный центр прошло свыше 60 тысяч писем и 17 тысяч внутренних посылок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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