Самолетом, машиной и поездом: в праздники екатеринбуржцы получили полтора миллиона китайских посылок

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:12:40+03:00

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В минувшие новогодние праздники жителям Екатеринбурга по почте доставили около 1,5 миллиона посылок из Китая. За восемь дней, с 31 декабря по 7 января, в Кольцово приземлилось шесть авиабортов с 310 тоннами почтового груза.

- Прием и обработка посылок в ММПО велись в круглосуточном режиме. Ежесуточно обрабатывалось свыше 200 тысяч мелких пакетов, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

Кроме самолета, посылки доставляли в Екатеринбург машинами и поездами. Так, через городской Сортировочный центр прошло свыше 60 тысяч писем и 17 тысяч внутренних посылок.

ИСТОЧНИК KP.RU