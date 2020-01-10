В Екатеринбурге сгорел частный дом в саду «Огнеупорщик»

10 Янв. 2020 2020-01-10T06:04:16+03:00

К счастью, в огне никто не пострадал

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Минувшим вечером в коллективном саду «Огнеупорщик Северный №47», что в Екатеринбурге, произошел крупный пожар. Диспетчеры зафиксировали вызов в 19:07, на место выдвинулись две бригады спасателей.

- На площади в 70 «квадратов» огнем полностью уничтожены надворные постройки и частный садовый дом, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Пожар тушили 10 спасателей на двух спецмашинах. По их данным, к счастью, обошлось без пострадавших. Огонь потушили через полчаса, а разбирать сгоревшие конструкции закончили к 00:15.

ИСТОЧНИК KP.RU