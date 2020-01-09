2020-01-09T12:24:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге рядом с ЦПКиО за 112 миллионов продают офисный недострой

Продавцом выступает УГМК
Мария Трапезникова
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Фото: "Авито"Фото: "Авито"
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В Екатеринбурге, в районе ЦПКиО имени Маяковского, продают трехэтажный офисно-торговый центр. За железобетонный каркас нужно будет заплатить 112 миллионов рублей. Продавцом выступила УГМК.

- Современный центр с офисными помещениями «Маяковский» расположен в юго-восточной части Екатеринбурга, на территории, окруженной переулком Базовым, - уточняется в объявлении, опубликованном на «Авито».

Вот так должен выглядеть недострой. Фото: "Авито"

Вот так должен выглядеть недострой. Фото: "Авито"

Объект возведен до монолитного железобетонного каркаса здания торгово-офисного центра и оформлен как объект незавершенного строительства. Площадь застройки – больше пяти тысяч «квадратов».

Фото: "Авито"

Фото: "Авито"

ИСТОЧНИК KP.RU

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