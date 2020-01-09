2020-01-09T10:28:35+03:00
Общество

Обошлось без ЧП: в новогодние праздники уральцы хулиганили меньше, чем в прошлом году

За порядком следили сотни полицейских
Олег ГАЛИМОВМария Трапезникова
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Праздники на Урале прошли гладко и без ЧППраздники на Урале прошли гладко и без ЧПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новогодние праздники на Урале прошли, в основном, без происшествий. Об итогах работы отчитались в ГУ МВД по Свердловской области во время пресс-конференции с журналистами.

- За распитие спиртного привлечено к ответственности 655 граждан, что на 2/3 меньше, чем в прошлом году, - рассказал Замначальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД РФ по Свердловской области Борис Ковальковский.

Хулиганов в этом году тоже стало меньше – на 19%. За распространение наркотиков привлекли 44 человека (количество уменьшилось на 5%). За неделю каникул, по данным Росгвардии, не произошло ни одной кражи.

- Серьезных нарушений в обращении и оборота оружия не зафиксировано, - отметил врио замначальника Управления Росгвардии по Свердловской области полковник полиции Игорь Петунин. – Также проверялись правила охоты.

Были случаи, когда сотрудники подразделений с кинологами проверяли забытые сумки, но ничего опасного не нашли. Всего за порядком в праздники следили от 250 до 450 сотрудников Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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