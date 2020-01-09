Обошлось без ЧП: в новогодние праздники уральцы хулиганили меньше, чем в прошлом году
Новогодние праздники на Урале прошли, в основном, без происшествий. Об итогах работы отчитались в ГУ МВД по Свердловской области во время пресс-конференции с журналистами.
- За распитие спиртного привлечено к ответственности 655 граждан, что на 2/3 меньше, чем в прошлом году, - рассказал Замначальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД РФ по Свердловской области Борис Ковальковский.
Хулиганов в этом году тоже стало меньше – на 19%. За распространение наркотиков привлекли 44 человека (количество уменьшилось на 5%). За неделю каникул, по данным Росгвардии, не произошло ни одной кражи.
- Серьезных нарушений в обращении и оборота оружия не зафиксировано, - отметил врио замначальника Управления Росгвардии по Свердловской области полковник полиции Игорь Петунин. – Также проверялись правила охоты.
Были случаи, когда сотрудники подразделений с кинологами проверяли забытые сумки, но ничего опасного не нашли. Всего за порядком в праздники следили от 250 до 450 сотрудников Управления Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU