«Колени сбиты в кровь»: на ВИЗе нашли труп голого мужчины
В ночь на 8 января в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Как пишут подписчики группы «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте», мужчина был абсолютно голый. Он лежал рядом с мусорными баками у дома по адресу Крауля,76.
- На вид лет 25-35, колени сбиты в кровь, руки сжаты, будто умер от переохлаждения, - пишет один из очевидцев.
Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве добавили, что пока следователи не видят в произошедшем криминальной подоплеки. Сейчас следственный отдел СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU