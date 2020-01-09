«Колени сбиты в кровь»: на ВИЗе нашли труп голого мужчины

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 8 января в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Как пишут подписчики группы «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте», мужчина был абсолютно голый. Он лежал рядом с мусорными баками у дома по адресу Крауля,76.

- На вид лет 25-35, колени сбиты в кровь, руки сжаты, будто умер от переохлаждения, - пишет один из очевидцев.

Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве добавили, что пока следователи не видят в произошедшем криминальной подоплеки. Сейчас следственный отдел СКР по Верх-Исетскому району Екатеринбурга проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU