«Просто не заметил запрещающий знак»: в Екатеринбурге в аварии на Объездной пострадали два ребенка

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:00:36+03:00

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Накануне в Екатеринбурге на Объездной трассе, около 14:00, произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека – включая двух детей. На 9-м километре Московского тракта «Нива», поворачивая налево, не пропустила иномарку Kia. Притом, что на перекрестке поворот был запрещен.

- В результате сильного столкновения пострадали пятилетняя и 11-летняя девочки-пассажирки Kia, которые находились на заднем пассажирском сидении и были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Младшая находилась в автокресле, ей поставили диагноз ушибы грудной клетки. Старшей – черепно-мозговую травму.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Обоих девочек госпитализировали в ДГКБ №9. Пострадал также еще один человек – 58-летняя женщина-пассажир «Нивы». Ее с ушибами направили в ДГКБ №36.

За рулем «Нивы»-виновника сидел 62-летний водитель, который получил права восемь лет назад. Он пояснил, что, во время поворота, просто не заметил запрещающий знак и приближающуюся иномарку.

- За рулем Kia сидел 37-летний мужчина, имеющий стаж вождения 16 лет, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу. – В настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются участники и очевидцы аварии.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU