2020-01-08T10:57:41+03:00
Общество

Тест-драйв студенческой жизни: УрФУ покажет школьникам, что такое ходить на лекции и сдавать сессию

Два дня в вузе будут идти мастер-классы и лекции
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
У школьников два дня, чтобы погрузиться в атмосферу студенчества.У школьников два дня, чтобы погрузиться в атмосферу студенчества.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В уральском вузе решил показать школьникам, что такое настоящая студенческая жизнь. «Тест-драйв в Уральском федеральном» проходит с 8 по 9 января вуз испытывают 354 лучших старшеклассника из регионов Урала и ближнего зарубежья. Два дня ребята будут жить в усиленном режиме: слушать лекции, учиться на мастер-классах, проходить квесты.

- Всего на участие в проекте заявки подавали 1887 человек (567 команд). Успешно прошли все этапы отбора и отправились на зимние каникулы в УрФУ 77 команд — 354 старшеклассника из регионов Большого Урала и Казахстана, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Акция «Тест-драйв» проходит уже восьмой раз в вузе. Там старшеклассники смогли выбрать будущую профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Екатеринбурга ищет вандалов, которые разбили стекло на «умной остановке»
Тест-драйв студенческой жизни: УрФУ покажет школьникам, что такое ходить на лекции и сдавать сессию
«Автомобилист» уступил «Сибири» в овертайме
«Осторожно, туман!»: как действовать автомобилистам на дороге с плохой видимостью
Тимофей Радя опять повесил абажуры на фонари в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге
В Верхней Пышме пропала девочка, которая приехала к бабушке на каникулы
Свердловские синоптики рассказали, какая погода будет в последний день каникул
Стали известны подробности о семье, в которой погибла 16-летняя девушка на Урале
Екатеринбург накрыл сильный туман в рождество
С разбитыми стеклами и сломанными фарами: свердловские инспекторы нашли нарушения в работе нескольких автобусов
В Екатеринбурге выбрали лучшие ледовые скульптуры у Храма-на-Крови