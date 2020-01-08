Тест-драйв студенческой жизни: УрФУ покажет школьникам, что такое ходить на лекции и сдавать сессию

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:57:41+03:00

У школьников два дня, чтобы погрузиться в атмосферу студенчества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два дня в вузе будут идти мастер-классы и лекции

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В уральском вузе решил показать школьникам, что такое настоящая студенческая жизнь. «Тест-драйв в Уральском федеральном» проходит с 8 по 9 января вуз испытывают 354 лучших старшеклассника из регионов Урала и ближнего зарубежья. Два дня ребята будут жить в усиленном режиме: слушать лекции, учиться на мастер-классах, проходить квесты.

- Всего на участие в проекте заявки подавали 1887 человек (567 команд). Успешно прошли все этапы отбора и отправились на зимние каникулы в УрФУ 77 команд — 354 старшеклассника из регионов Большого Урала и Казахстана, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Акция «Тест-драйв» проходит уже восьмой раз в вузе. Там старшеклассники смогли выбрать будущую профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU