«Осторожно, туман!»: как действовать автомобилистам на дороге с плохой видимостью
Сотрудники ГИБДД объявили предупреждение о плохой погоде в Свердловской области. В регионе в утренние часы в ближайшие дни будет наблюдаться сильный туман. Вот несколько правил, как вести себя на трассе с плохой видимостью:
- Будьте внимательны на дороге, не превышайте скорость. А лучше снизить ее, пока не проедете сложный участок.
- Соблюдайте дистанцию. Тем более в тумане расстояние до ближайшего предмета кажется дальше, чем оно есть.
- Все пассажиры и водитель должны быть пристегнутыми ремнями безопасности.
Для пешеходов:
- Переходите дорогу только по зебре, убедившись, что рядом не едет машина.
- Обозначьте свою одежду световозвращающими элементами.
Напомним, густой туман накрыл Екатеринбург 7 января. Это усложнило работу аэропорта Кольцова, несколько самолетов не смогли утром приземлиться.
Причиной тумана стали резкие перепады температуры. Сегодня, 8 января, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут минус 7-9 градусов, ночью температура опустится до минус 10-12 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU