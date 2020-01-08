«Осторожно, туман!»: как действовать автомобилистам на дороге с плохой видимостью

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:26:39+03:00

Уральские инспекторы ГИБДД дали советы водителям, которые находятся на трассе

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Сотрудники ГИБДД объявили предупреждение о плохой погоде в Свердловской области. В регионе в утренние часы в ближайшие дни будет наблюдаться сильный туман. Вот несколько правил, как вести себя на трассе с плохой видимостью:

- Будьте внимательны на дороге, не превышайте скорость. А лучше снизить ее, пока не проедете сложный участок.

- Соблюдайте дистанцию. Тем более в тумане расстояние до ближайшего предмета кажется дальше, чем оно есть.

- Все пассажиры и водитель должны быть пристегнутыми ремнями безопасности.

Для пешеходов:

- Переходите дорогу только по зебре, убедившись, что рядом не едет машина.

- Обозначьте свою одежду световозвращающими элементами.

Напомним, густой туман накрыл Екатеринбург 7 января. Это усложнило работу аэропорта Кольцова, несколько самолетов не смогли утром приземлиться.

Причиной тумана стали резкие перепады температуры. Сегодня, 8 января, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут минус 7-9 градусов, ночью температура опустится до минус 10-12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU