2020-01-05T14:16:46+03:00
Общество

«Просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног»: в МЧС напомнили как спасти ребенка от обморожений и травм

Обращайте внимание на румянец и объясните, где и как можно кататься на санках, коньках и лыжах
Данил СВЕЧКОВ
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Эти правила от МЧС должны помочь весело и безопасно отдохнуть детям на новогодних каникулах.Эти правила от МЧС должны помочь весело и безопасно отдохнуть детям на новогодних каникулах.Фото: Алексей ФОКИН
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В разгар зимних каникул сотрудники МЧС решили напомнить родителям, как уберечь детей от травм во время зимних прогулок и катаний на санках, лыжах и коньках.

- Перед тем как отпустить ребенка кататься, проверьте надежность креплений на лыжах и лезвий на коньках, исправность санок, - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Кроме того, позаботьтесь о защите: наколенниках, налокотниках, защиты для позвоночника.

Кататься на коньках следует лишь на специальных катках. И нельзя на льду замерзшего водоема.

- Склон для спуска на санках или лыжах обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок, деревьев и их корней, - добавляют в ведомстве. - Кроме того, объясните ребенку, что катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с соседом или деревом.

Не рекомендуется спускаться спиной вперед и привязывать санки друг к другу. Категорически запрещается кататься на санках, прикрепленных к транспортным средствам.

- Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в голову, - отмечают в МЧС.

В гололед лучше ходить в обуви с ребристой подошвой из мягкой резины или термоэластопластов без каблуков, добавляют в ведомстве. Рекомендуется научить ребенка ходить по скользкой улице: не спешить, избегать резких движений и постоянно смотреть под ноги.

- Держать руки в карманах в гололед опасно: при падении не будет времени их вынуть и постараться смягчить его, - напоминают в МЧС. - Еще одну опасность зимой представляют обледеневшие ступеньки. По возможности избегайте передвижения по ним. Если это невозможно, то держитесь за поручни, а ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки - в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение.

Также следите за цветом румянца у ребенка. Если он нежно-розовый, то это нормально. А если стал неравномерным с ярко-красными или белыми пятнами, то возможно это обморожение.

- В морозную погоду проверяйте чувствительность кожи лица ребенка, а также просите его постоянно шевелить пальцами рук и ног, - сообщают в ведомтсве. - Проведите беседу с ребенком о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения и сами демонстрируйте это личным примером!

ИСТОЧНИК KP.RU

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