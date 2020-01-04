Выходите гулять: в Екатеринбург пришли очень теплые выходные

4 Янв. 2020 2020-01-04T07:48:19+03:00

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Зима в этом году выдалась на Урале аномально теплой. В Новый год столбики термометров не опускались ниже -10, а в январе и вовсе потеплеет до -2. Так что смело вылезайте из дома и выходите на улицу гулять и лепить снежки. А мы рассказываем, какая погода ждет Екатеринбург в ближайшие дни.

По данным синоптиков из Уралгидрометцентра, в субботу, 4 января, воздух прогреется до 0…-2. Будет облачно с прояснениями, утром может пройти небольшой снежок, а вот днем осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье, 5 января, столбики термометров опустятся от -3…-5, а днем поднимутся до -1. Будет облачно и без осадков.

В ночь на понедельник, 6 января, ситуация не поменяется. Днем потеплеет до -2. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU