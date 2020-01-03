2020-01-03T15:51:37+03:00
Общество

В Екатеринбург привезли Вифлеемский огонь

Его доставили воспитанники Братства православных следопытов
Евгений Стоянов
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Огонь зажжен от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме. Фото: Екатеринбургская епархияОгонь зажжен от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме. Фото: Екатеринбургская епархия
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В столицу Урала привезли Вифлеемский огонь, сообщили в Екатеринбургской епархии.

- Воспитанники Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов доставили в Екатеринбург огонь, зажженный от свечи в храме Рождества Христова в Вифлееме, - рассказали в городской епархии.

Также там уточнили, что это произошло в ходе акции «Вифлеемский огонь мира и дружбы», которая проводится с 1986 года. Ее родоначальником является австрийский телеканал ORF. Акция была создана в поддержку детей-сирот и инвалидов. В последние годы акция «Вифлеемский огонь» охватывает уже все страны Европы, уточняют в Екатеринбургской епархии.

- Ежегодно юные следопыты из Екатеринбурга привозят огонь и раздают его юным скаутам Урало-Сибирского региона, чтобы те разнесли его как предвестник Рождества Христова в дома всем нуждающимся в тепле и внимании, - добавили в епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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