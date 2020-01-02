2020-01-02T09:03:04+03:00
Происшествия

Площадь пожара более 600 «квадратов»: в Полевском сгорел ангар с утеплителем

На место ЧП выезжали 10 пожарных машин [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Полевском сгорел ангар, в котором производили утеплитель. По данным свердловского главка МЧС, на место возгорания выезжали 10 пожарных машин и 31 огнеборец.

Пожар в Полевском.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области

- В 09:08 открытое горение в ангаре расположенном на территории производственной площадки было ликвидированно. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, - сообщили в МЧС.

Причину пожара установят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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