Площадь пожара более 600 «квадратов»: в Полевском сгорел ангар с утеплителем
На место ЧП выезжали 10 пожарных машин [ВИДЕО]
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Полевском сгорел ангар, в котором производили утеплитель. По данным свердловского главка МЧС, на место возгорания выезжали 10 пожарных машин и 31 огнеборец.
Пожар в Полевском.Видео: ГУ МЧС по Свердловской области
- В 09:08 открытое горение в ангаре расположенном на территории производственной площадки было ликвидированно. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, - сообщили в МЧС.
Причину пожара установят дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU