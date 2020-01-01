В Екатеринбурге установили “стройные” светофоры
Они тоньше стандартных [ФОТО]
Новинки тоньше и ярче стандартных светодиодных светофоровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на улице Бориса Ельцина рядом со знаменитым сквером у Драмтеатра установили новые светофоры, каких раньше не было в городе.
Тестировать новинку начали у дома Правительства Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изделия получились тоньше стандартных городских светофоров, также в них установлены новые оригинальные светодиоды. Их изготовили на Уральском оптико-механическом заводе, рассказывают в администрации Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК KP.RU